Tedbirlerde gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde yapılacak toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulu, koronavirüsün Avrupa'da değişime uğramasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirecek. Virüsün Türkiye'de yayılımını önlemek için atılacak adımlar ele alınacak.

Ayrıca son tedbirlerin vaka sayılarına etkisi de ayrıntılarıyla ele alınacak. Bir kez daha aşılama takvimi gözden geçirilecek, detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

SON 24 SAATTE 19 BİN 650 YENİ VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 yeni vaka, 3 bin 192 yeni hasta tespit edildi, 259 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 34 bin 492 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.