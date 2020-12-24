Vicdanını da bebeğiyle birlikte çöpe attı

Çanakkale Kepez'de dünyaya getirdiği bebeği çöpe atarak ölüme terk eden Ezgi Ç. (22) ile sevgilisi Mustafa P. gözaltına alındı. Annenin, yeni doğmuş bebeğini çöpe atmaya götürmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Bebeğini naylon bir poşete koyup, soğukkanlılıkla dışarı çıkan kadının tavırları pes dedirtti.

2 SAATTE YAKALANDILAR

EVİNİN tuvaletinde doğurduğu bebeği naylon poşete koyan anne Ezgi Ç., bebeğini Kepez 28. Sokak'ta bulunan çöp konteynerine attı. Görüntülerden yola çıkan polis, Ezgi Ç. ve bebeğin babası Mustafa P.'yi 2 saat içinde gözaltına aldı. İfadesinde hamile olduğunu ailesinden gizlediğini belirten vicdansız kadın, "Çocuğumu evde doğurdum. Olayın şokunu üzerimden atamadım. Evden çıktım ve tenha gördüğüm bir yere bebeğimi bıraktım sonra eve döndüm" dedi. Kızına yardım ettikleri iddia edilen Ezgi Ç.'nin annesi D.Ç. (44) ile babası A.Ç. (47) de evdeki suç delillerini yok etmek suçundan gözaltına alındı.

SUAT SALGIN