Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "28 Aralık Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 22.00 ve 29 Aralık Salı günü Kabatepe'den saat 05.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.