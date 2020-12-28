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Haberler Çanakkale Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle 'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

28.12.2020, 15:39

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "28 Aralık Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 22.00 ve 29 Aralık Salı günü Kabatepe'den saat 05.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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