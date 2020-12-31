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Haberler Çanakkale Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle - Kabatepe hattındaki Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

31.12.2020, 10:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020, 10:51

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada - Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre: Kabatepe - Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

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