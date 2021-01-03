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Haberler Çanakkale Rekortmen dalgıç, 1,5 metre boyunda ve 27 kilo ağırlığında akya avladı

Rekortmen dalgıç, 1,5 metre boyunda ve 27 kilo ağırlığında akya avladı

'de tüpsüz olarak, zıpkın ile 18 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç (47), 27 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 1 metre 50 santim boyunda akya balığı avladı. Turan, dev balığı avladığı anları su altı kamerasıyla görüntüledi.

Rekortmen dalgıç, 1,5 metre boyunda ve 27 kilo ağırlığında akya avladı

03.01.2021, 20:20

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarını çekip sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen oldu. Son olarak ise geçtiğimiz hafta Gökçeada açıklarında gerçekleştirdiği dalış ile trofelerine bir yenisini daha ekledi. Tüpsüz olarak 18 metreye gerçekleştirdiği serbest dalışta yaklaşık 1 metre 50 santim boyunda, 27 kilogram ağırlığında akya balığını zıpkınla avladı. Turan, av görüntülerini su altı kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.




Av anını anlatan dalgıç Müjdat Turan, "Bu kış mevsiminde Çanakkale sularında akya nasıl olur. Mevsimler şaştı galiba, yaz aylarında olması gerekirken, kış ayında bu balığın buralarda olması çok ilginç geldi bana. Sinarit avı için yaklaşık 18 metrelerde derin dalış yaptım. Dibe indiğim gibi etrafımı akya sürüsü̈ sardı. Sinarit beklerken bu trofe ile çıktım derinlerden. Deniz sürprizlerle dolu, kısmetin nerede, nasıl karsına çıkacağı belli olmuyor" dedi.

Kaynak: DHA
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