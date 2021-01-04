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Haberler Çanakkale Çanakkale’de 80 saatlik kısıtlamanın ardından kordon doldu taştı

’de 80 saatlik kısıtlamanın ardından kordon doldu taştı

’de, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar soluğu kordon boyu ve iskelede aldı. Bu süreyi kimisi balık tutarak, kimisi de kordonda yürüyüş yaparak geçirdi. Zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Çanakkale’de 80 saatlik kısıtlamanın ardından kordon doldu taştı

04.01.2021, 18:01

Tüm Türkiye'de 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak 2021 saat 05.00'da sona erdi. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bunalan vatandaşlar soluğu kordon boyu ve iskelede aldı. Bazı vatandaşlar vaktini balık tutarak geçirirken, bazıları da kordon boyunca yürüyüş yapıp, temiz havanın tadını çıkarttı.

"KURALLARA UYARSAK KORONA VİRÜSÜ ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Çanakkale feribot iskelesine balık tutmaya gelen Sedat Söyler, "Çanakkale merkezine hava güzel, balık havası var diye geldik. 3 gün evde kurallara uyduğumuz için şu an buraya gelerek gönül rahatlığıyla balığımızı tutmaya çalışıyoruz. Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz. Biz, kurallara uyarsak korona virüsü atlatacağımıza da inanıyorum" dedi.




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