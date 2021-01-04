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Haberler Çanakkale Kaz Dağları eteklerindeki şeftali ağacı çiçek açtı

eteklerindeki şeftali ağacı çiçek açtı

Küresel ısınma bütün canlıları olumsuz etkilemeye devam ediyor. ’nin eteklerinde bulunan bir işletmenin bahçesindeki şeftali ağacı, ocak ayında çiçek açtı.

Kaz Dağları eteklerindeki şeftali ağacı çiçek açtı

04.01.2021, 13:05

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bardakçılar köyü ile Kızılelma köyü arasında bulunan bir İşletmenin bahçesindeki şeftali ağacı ocak ayının ilk haftasında çiçek açtı.

Şeftali ağacının ocak ayında çiçek açtığını ve ilk kez böyle bir şey gördüğünü söyleyen işletme sahibi Ümmet Karakoç (54), "Bahçemizde 2021'in Ocak ayında bugüne kadar hiç görmediğimiz şekilde bu şeftali ağaçları çiçek açtı. Hatta bundan 15 gün öncesinde erik ağaçları çiçek atmıştı. Bizim çocukluğumuzdan bu yana 50 senedir bu ayda bu ağaçların çiçek açtığını hiç görmedik. Doğuda, güneydoğuda her taraf kar buz. Köy yolları kapanmışken bizde maalesef küresel ısınmadan dolayı buralar çok ısındı. Bu zamana kadar biz birkaç defa kar görürdük buralarda. Ama şu anda ne yazık ki ağaçlarımız çiçek açmaya başladı. Malumunuz burası Kaz Dağları'nın etekleri biz Kaz dağlarındayız. Denizden yaklaşık 700 metre rakımda bulunuyoruz. Buralarda maalesef biz baharı yaşıyoruz" dedi.

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