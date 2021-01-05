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Haberler Çanakkale Televizyon verici kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı

Televizyon verici kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı

'de hobi olarak fotoğraf çeken , Radar Tepesi mevkisindeki üzerine düşme anını fotoğrafladı.

Televizyon verici kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı

05.01.2021, 09:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Art arda çakan şimşekler Çanakkale semalarını aydınlattı.

Hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz ise merkeze bağlı Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkisinde bulunan karasal sayısal radyo televizyon verici kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı. Kurnaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı.

DHA

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