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Haberler Çanakkale Amatör balıkçı, 6 kilo 380 gram ağırlığında levrek avladı

Amatör balıkçı, 6 kilo 380 gram ağırlığında levrek avladı

'nin ilçesinde amatör balıkçı (43), oltayla 6 kilo 380 gram ağırlığında levrek yakaladı. Yakaladığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Amatör balıkçı, 6 kilo 380 gram ağırlığında levrek avladı

06.01.2021, 13:16

Fikret Tuna, Saros mevkisinde balık avlarken oltasındaki ağırlığı fark etti. Yakaladığı balığı uzun uğraşlar sonucu sudan çıkartan Tuna, oltaya takılan levreği görünce büyük şaşkınlık yaşadı.



Tarttığı levrek 6 kilo 380 gram gelen Fikret Tuna, "Balığın bir kısmı görüldüğünde çok heyecanlandım. Son bir gayretle karaya çıkardım ve tüm yorgunluğum gitti. Tarttığımda 6 kilo 380 gram geldi. Levreği gören almak istedi. Hem masraflarımı hem de bir kaç günlük harçlığımı çıkarmış oldum" dedi.



DHA

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