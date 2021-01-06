Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente sahte içki yapımında kullanılan etil alkol getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen araç, Çanakkale-Lapseki kara yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 888 litre etil alkol ve 16 anason kiti ele geçirildi. Jandarmanın soruşturması sürüyor.
Kaynak: DHA
Çanakkale'de 888 litre kaçak etil alkol ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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