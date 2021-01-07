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Haberler Çanakkale Gökçeada seferlerine fırtına engeli

seferlerine fırtına engeli

’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli
İHA

07.01.2021, 09:30

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "7 Ocak Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında iptal olan Kabatepe'den saat 05:00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan saat 07:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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