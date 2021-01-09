Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çanakkale sokakları boş kaldı. Bazı vatandaşlar, evlerine yakın marketlere giderek alışveriş yaparken, polis ekipleri durdurdukları araçların sürücülerinin izin belgelerini kontrol etti.
Diğer günlerde vatandaşların yürüyüş yapmak için tercih ettiği kordon boyu ise, martılara kaldı. Kordon boyu martılarla dolup, taştı.
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Bir kadın, yiyecek arayan martılar için kordon boyuna yiyecek bıraktı.
DHA
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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