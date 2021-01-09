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Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kordon boyu, martılara kaldı. Bir kadın ise kısıtlamaya ve yağmura rağmen rıhtım boyunca martılara yiyecek bıraktı.

09.01.2021, 17:42 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021, 17:45