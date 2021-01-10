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Haberler Çanakkale Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın - ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak
AA

10.01.2021, 15:06

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.

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