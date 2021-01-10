Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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