2 asırlık Bigalı Kalesi açık hava müzesi oluyor

ÇANAKKALE Savaşları sırasında muhabere merkezi ve silah tamirhanesi olarak kullanılan 201 yıllık Bigalı Kalesi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğazı'nın muhafızlarından Gazi Bigalı Kalesi'ni, bu yıl sonuna kadar açık hava müzesi olarak ziyarete açmayı hedeflediklerini söyledi.



TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKARACAK

ÇANAKKALE Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale sahilindeki kaleler yüzyıllardan bu yana boğazın muhafızlığını yapmışlar. Çanakkale Savaşı'nda da 'Gazi Kaleler' olmuşlar. O gazi kalelerden biri olan Bigalı Kalesi'nin orijinal haline dokunmadan çok iyi bir restore sürecinde sonra sona yaklaştık. II. Mahmud dönemi yapılarından olan kale, o zaman ne işlev gördüyse, şimdi de o şekilde teşhir ve tanzimini yaparak, gelen ziyaretçiyi kale içinde tarihi yolcuğa çıkartıyoruz" diye konuştu.