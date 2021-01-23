Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün olumsuz hava koşullarından dolayı, Gökçeada'dan saat 16.00, Kabatepe'den ise saat 10.00 ve 18.00 seferleri iptal edilmiştir. Ayrıca, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı Bozcaada'dan saat 16.00 ve Geyikli'den saat 18.00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.