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Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Son dakiika... Ege'de yaşanan fırtına ve kötü hava ulaşımı kötü etkiledi. Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle ve ’ya yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

23.01.2021, 10:07

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün olumsuz hava koşullarından dolayı, Gökçeada'dan saat 16.00, Kabatepe'den ise saat 10.00 ve 18.00 seferleri iptal edilmiştir. Ayrıca, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı Bozcaada'dan saat 16.00 ve Geyikli'den saat 18.00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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