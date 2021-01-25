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Dev dalgalar Küçükkuyu Sahili'ni dövdü

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi sahillerini adeta dövdü. Rıhtıma vuran dalgalar, yazlık evlere kadar ulaştı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. Öte yandan fırtına Çanakkale'de deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.