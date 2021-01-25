Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi sahillerini adeta dövdü. Rıhtıma vuran dalgalar, yazlık evlere kadar ulaştı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. Küçükkuyu sahilinde rıhtıma vuran dalgaların boyu zaman zaman 2 katlı evlerin boyuna ulaştı. Dalgaların etkisiyle, Çanakkale-İzmir karayolunun Küçükkuyu beldesinden geçen sahile sıfır noktasındaki karayolunda su birikintileri oluşturdu.
FIRTINA ULAŞIMI AKSATTI
Çanakkale'de saatte 75 kilometre hızla esen lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri, saat 10.30 itibariyle yeniden başladı.
Dev dalgalar Küçükkuyu Sahili'ni dövdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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