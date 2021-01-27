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Haberler Çanakkale Çanakkale'de aracıyla baraj suyuna kapıldığını ihbar eden kadın aranıyor

'de aracıyla baraj suyuna kapıldığını ihbar eden kadın aranıyor

'de sabah 07.00 sıralarında 112 Acil'i arayan adlı kadın, ilçesine bağlı Dibekli köyüne giderken baraj suyuna kapıldığını bildirerek, yardım istedi. Bölgeye sevke edilen AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekipleri, suyun yükseldiği bölgede arama çalışması başlattı.

Çanakkale'de aracıyla baraj suyuna kapıldığını ihbar eden kadın aranıyor
DHA

27.01.2021, 11:13

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 07.00 sıralarında 112 Acil'i arayan Nursel Meracıoğlu adlı kadın, aracıyla Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyüne giderken, yol ile aynı seviyede olan Ayvacık Barajı sularına kapıldığını bildirdi.

Kapanan telefonu geri arayan 112 Acil ekipleri, kadına ulaşamayınca bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerini sevk etti. Ekipler, yolun bir kısmının yükselen su altında kaldığını görünce arama-kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye ayrıca Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ile iş makinesi istendi.

Jandarma ekipleri ise, Dibekli köyünde kadını tanıyan olup olmadığını araştırıyor.



Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Arslantaş da bölgeye gelerek, bilgi aldı.

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