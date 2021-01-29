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Haberler Çanakkale Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

'nin ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan 'nu (40) arama çalışmaları, 3'üncü günde yeniden başlatıldı. Meracıoğlu'nun beraberinde bulunan evli ve 2 çocuk annesi 'in (50) dün cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
DHA

29.01.2021, 10:46 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021, 11:12

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu. Bunun üzerine barajda başlatılan arama çalışmalarının dünkü ikinci gününde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Gün boyu devam eden kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. 5 bot ile devam eden arama çalışmalarında, rov robotu, sonar cihazı, su altı görüntüleme cihazı ve manyotemetre cihazı kullanılıyor. Yüzer iskeledeki ekip ise dip tarama cihazıyla arama yapıyor. Ayrıca dronla da baraj göleti zaman zaman taranırken, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen komandolar da bugün barajın kıyı şeridinde arama yapıyor.

Soğuk hava nedeniyle zor şartlar altında devam eden arama çalışmalarının yapıldığı bölgede bir Kızılay çadırı kuruldu. Ayvacık Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalara katılan ekiplere, ısınmaları için çorba ve çay servisi yapılıyor.

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