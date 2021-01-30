  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale'de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

'de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

'nin ilçesinde şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Birçok sokakta şiddetli yağış nedeniyle taşlar yerinden söküldü.

Çanakkale'de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı
AA

30.01.2021, 15:01

Bayramiç'te sabah başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Terzi Tepe Sokak ve Kızılyar Caddesi civarında su baskını yaşandı. Evren Sokak'ta bulunan Bayramiç Hint Assel Hayvan Koruma ve Geliştirme Derneğine ait hayvan barınağı da su altında kaldı.

Dernek yetkilisi Ahmet Kostak, kümesler su altında kalsa da hayvanlardan kayıp olmadığını söyledi.

Öte yandan, birçok sokakta şiddetli yağış nedeniyle taşlar yerinden söküldü.

Bayramiç Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yoğun yağış ve su baskınından etkilenen vatandaşlarımız Belediyemize müracaat edebilir. Vatandaşlarımızın zararı, hasar tespitinin ardından Belediyemiz tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.