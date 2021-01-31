  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlar sırasında  bir tabanca ile 57 merminin yanı sıra bulunan çok sayıda uyuşturucu maddesine el konuldu.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
DHA

31.01.2021, 18:16

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 5 günde il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 174,36 gram esrar, 103, 47 gram metamfetamin, 91,53 gram bonzai, 46 ecstacy, 297 sentetik ecza, 1 tabanca, 57 mermi, 1 hassas terazi ve 4 bin 800 TL para ele geçirildi.



Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, C.I., E.D., C.İ., E.İ. ve S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.