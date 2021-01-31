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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlar sırasında bir tabanca ile 57 merminin yanı sıra bulunan çok sayıda uyuşturucu maddesine el konuldu.