  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Ayvacık'ta şiddetli lodos etkili oluyor! Fırtına ağaçları ve elektrik tellerini devirdi

'ta şiddetli lodos etkili oluyor! Fırtına ağaçları ve elektrik tellerini devirdi

'nin ilçesinde şiddetli lodos etkili oluyor. İlçede bazı ağaçlar devrilirken, belediye ekipleri anons yaparak vatandaşları lodosa karşı uyarıyor.

Ayvacık'ta şiddetli lodos etkili oluyor! Fırtına ağaçları ve elektrik tellerini devirdi
İHA

01.02.2021, 12:26

Ayvacık ilçesinde lodos sebebiyle ağaçlar devrildi. Elektrik telleri üzerine devrilen ağaçlar ve telefon direkleri yüzünden eklektiklerde kopmalar yaşandı. İlçede kopan elektrik telleri için çalışma başlatılırken, devrilen ağaçlar da yol üzerlerinden kaldırılıyor.

Lodos sebebiyle Ayvacık'ın Çiftlik Mahallesi'nde 2 ulaşım yolundan birinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 nolu ulaşım yolu kapandı. Ekipler, yol üzerine devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayvacık'ta şiddetli lodos etkili oluyor! Fırtına ağaçları ve elektrik tellerini devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.