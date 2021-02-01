Ayvacık ilçesinde lodos sebebiyle ağaçlar devrildi. Elektrik telleri üzerine devrilen ağaçlar ve telefon direkleri yüzünden eklektiklerde kopmalar yaşandı. İlçede kopan elektrik telleri için çalışma başlatılırken, devrilen ağaçlar da yol üzerlerinden kaldırılıyor.
Lodos sebebiyle Ayvacık'ın Çiftlik Mahallesi'nde 2 ulaşım yolundan birinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 nolu ulaşım yolu kapandı. Ekipler, yol üzerine devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.
Lodos sebebiyle Ayvacık'ın Çiftlik Mahallesi'nde 2 ulaşım yolundan birinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 nolu ulaşım yolu kapandı. Ekipler, yol üzerine devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.
Ayvacık'ta şiddetli lodos etkili oluyor! Fırtına ağaçları ve elektrik tellerini devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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