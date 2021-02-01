Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu'da, lodos fırtınasıyla oluşan dev dalgalar oluştu.

Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos fırtınası, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde de etkili oldu. Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalara yol açan lodosta oluşan dev dalgalar, sahili aşıp, yazlık evlere kadar ulaştı.

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