  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı

Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı

Son dakika haberi... 'nin ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, lodos fırtınasıyla oluşan dev dalgalar, sahili aşıp, evlere kadar ulaştı.

Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı
DHA

01.02.2021, 14:27

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu'da, lodos fırtınasıyla oluşan dev dalgalar oluştu.

Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos fırtınası, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde de etkili oldu. Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalara yol açan lodosta oluşan dev dalgalar, sahili aşıp, yazlık evlere kadar ulaştı.

Bodrum’u fırtına vurdu! Dev dalgalar sahildeki işletmelere ulaştı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.