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'ye ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu

4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23), ailesiyle yazlık evlerine gittiği 'nin ilçesi Kocaköy köyüne kayboldu. Tıp öğrencisini, jandarma komanların da yer aldığı ekipler, arıyor.

Çanakkale'ye ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu
DHA

04.02.2021, 15:06

Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı. Ancak Şimşek'i bir daha gören olmadı. Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.



İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarda, Kaan Şimşek'in izine rastlanamadı.



Jandarma komandolarının da görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında iz takip köpeği de kullanılıyor. Ekipler, bölgeyi havadan dronla görüntülüyor.

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