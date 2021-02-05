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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı

yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı

, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, - hattındaki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı

05.02.2021, 12:30

Çanakkale'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yoğun sis nedeniyle Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

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