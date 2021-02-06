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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı

13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı

nedeniyle dün akşam saat 21.20 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatılan sisin etkisini kaybetmesi sonrası saat 11.00 itibariyle transit gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı
AA

06.02.2021, 11:31

Yoğun sis nedeniyle dün gece çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.

Çanakkale bölgesinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine dün gece saat 21.30'da boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği 13,5 saat sonra yeniden açılarak normale döndü.

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