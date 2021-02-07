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’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve ’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli
İHA

07.02.2021, 13:48

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli - Bozcada ile Kabatepe Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Pazartesi günü, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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