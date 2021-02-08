Aynı anda hem bypass hem de karaciğer nakli

Çanakkale'de yaşayan 2 çocuk 4 torun sahibi 66 yaşındaki Ferdane Alır, hem siroz hem de kanser nedeniyle karaciğer nakli olmak için hastaneye yattı. Operasyon öncesi kalp sağlığı açısından risk oluşacağı için, Alır'a aynı seansta hem bypass hem de kızı Filiz Çam'dan (46) alınan karaciğer parçası nakledildi. Başarılı bir operasyonla hayata tutunan Ferdane Alır, "Son iki yıldır yürüdükten sonra ciddi bir ağrı olurdu. Adım atamazdım. Biraz dinlendikten sonra yürüyebilirdim. Meğerse bu da kalple ilgiliymiş. Neyse ki emin ellerde kızım canıma can kattı, doktorlarım yaşattı. Sağ olsunlar, var olsunlar" ifadelerini kullandı.