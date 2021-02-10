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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD Donanmasının kritik savaş gemilerinden birisi olan 'USS Porter' adlı füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'nın manevra yapılması en güç bölgesi olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Bu sırada geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.