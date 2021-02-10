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Haberler Çanakkale ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ’ndan geçti

ABD Donanmasının kritik savaş gemilerinden birisi olan  'USS Porter' adlı füze destroyeri, 'nın manevra yapılması en güç bölgesi olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Bu sırada geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
DHA

10.02.2021, 18:39

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanmasına ait 78 borda numaralı 'USS Porter' adlı füze destroyeri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 16.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 78 borda numaralı 'USS Porter' adlı füze destroyeri, saat 18.00 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan 'Nara Burnu'nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Savaş gemisi Çanakkale önlerinden geçerken, güvertesinde askerlerin bulunması dikkat çekti.

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