Çanakkale’de tedirgin eden görüntüler! İşlek caddeler doldu taştı

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tüm insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'de; İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantının da görülmesine rağmen vatandaşların alınan önlemlere uymaması tedirgin etti.





Çanakkale'nin en işlek caddelerinden; Çarşı Caddesi, kordon boyu, İskele Meydanı ve Demircioğlu Caddesi'nde çok sayıda vatandaşın sokaklarda olduğu görüldü. Aynı zamanda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan bazı vatandaşların, işlek caddelerde sigara içme kurallarına da riayet etmediği gözlendi.





Çarşı Caddesi'nin son 2 gündür kalabalık olduğunu belirten seramik sanatçısı Erdem Tomruk (25), "Çarşı birkaç gündür kalabalık. Havanın güzel olması da bunda etken sanırım. Vakalar biraz azalınca insanlarda da rahatlama oldu. İnsanlar evde sıkıldı ama evde sıkılmak mı önemli yoksa hastalanıp, onu çekmek mi veya ölmek mi önemli? Bence çok rahatlamamak lazım. Çünkü korona virüs sorununu halletmiş değiliz daha. Aşı çıksa bile bütün insanlığa ulaşması için biraz vakit alacak. Biraz daha dişimizi sıkmamız lazım. Yani güzel havalarda herkesin canı dışarı çıkmak istiyor ama sağlığımızı da düşünmemiz lazım, toplumu düşünmemiz lazım en azından. Belki kendimiz etkilenmeyeceğiz ama başkalarını etkileyebiliriz. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Biz atölyeye çok fazla kalabalık insan almıyoruz. İnsanlar gelecekse de maske ile giriyorlar. Ya da dışarıda bekleyip, işini halleden çıkıyor ve başkaları giriyor" dedi.