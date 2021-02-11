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Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemide yangın çıktı

Gelen bir son dakika haberine göre; Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halindeki Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. 220 araç ve 24 kişinin bulunduğu gemiye iki yönünden müdahale ediliyor.

DHA 11.02.2021, 15:43 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021, 16:43