  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale’ye misket büyüklüğünde dolu yağdı

’ye misket büyüklüğünde yağdı

’de akşam saatlerinde sağanak ile birlikte bir süre yağan nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Çanakkale’ye misket büyüklüğünde dolu yağdı
DHA

11.02.2021, 22:41

Kentte gün boyu süren lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamadı.

Fırtına, akşam saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı.

Sağanak sırasında bir süre devam eden misket büyüklüğündeki dolu yağışında cadde ve sokaklar yer yer beyaza büründü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale’ye misket büyüklüğünde dolu yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.