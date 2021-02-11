Kentte gün boyu süren lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamadı.
Fırtına, akşam saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı.
Sağanak sırasında bir süre devam eden misket büyüklüğündeki dolu yağışında cadde ve sokaklar yer yer beyaza büründü.
Çanakkale’ye misket büyüklüğünde dolu yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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