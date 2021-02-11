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Çanakkale’ye misket büyüklüğünde dolu yağdı

Çanakkale’de akşam saatlerinde sağanak ile birlikte bir süre yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.