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Haberler Çanakkale Köpeğe çarpmamak için çitlere çarptı, ağır yaralandı

Köpeğe çarpmamak için çitlere çarptı, ağır yaralandı

’nin ilçesinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet, çitlere çarpıp, savruldu. Kazada, sürücü ağır yaralanırken, arkasında yolculuk eden arkadaşı hafif şekilde yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için çitlere çarptı, ağır yaralandı
DHA

11.02.2021, 20:38

Kaza, saat 18.00 sıralarında Abdiağa yolu üzerinde meydana geldi. Emre Merdin'in kullandığı 17 EE 172 plakalı motosiklet, seyir halindeyken önüne aniden bir köpek çıktı.

Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı motosiklet, kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan çitlere çarpıp, savruldu.

Kazada hafif yaralanan Enes Öztürk

Kazada, yaralanan Emre Merdin ile arkasında yolcu olarak bulunan Enes Öztürk gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Emre Merdin daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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