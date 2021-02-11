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Köpeğe çarpmamak için çitlere çarptı, ağır yaralandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet, çitlere çarpıp, savruldu. Kazada, sürücü ağır yaralanırken, arkasında yolculuk eden arkadaşı hafif şekilde yaralandı.