Çanakkale Boğazı, yoğun 'kar' nedeniyle 'gemi' geçişlerine kapatıldı

Meteoroloji'nin günler önce Çanakkale için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından kentte, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesi de düştü.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 21.45 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı.

Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

Kar yağışı ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

GÜNEY MARMARA'DA&NBSP;FERİBOT SEFERLERİ YAPILMAYACAK

Öteyandan Güney Marmara'da beklenen fırtına ve kar yağışı nedeniyle yarın planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

Erdek ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarının pazartesi ve salı günlerinde de devam etmesi ihtimali üzerine ada hatlarında sefer olasılığının düşük olduğu belirtildi.