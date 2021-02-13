  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı, yoğun 'kar' nedeniyle 'gemi' geçişlerine kapatıldı

, yoğun 'kar' nedeniyle 'gemi' geçişlerine kapatıldı

Son dakika haberi... , fırtına, yoğun kar ve görüş mesafesinin düşmesi yüzünden çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

Çanakkale Boğazı, yoğun 'kar' nedeniyle 'gemi' geçişlerine kapatıldı
DHA

13.02.2021, 22:41 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021, 23:07

Meteoroloji'nin günler önce Çanakkale için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından kentte, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesi de düştü.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 21.45 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı.

Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

Kar yağışı ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

GÜNEY MARMARA'DA&NBSP;FERİBOT SEFERLERİ YAPILMAYACAK

Öteyandan Güney Marmara'da beklenen fırtına ve kar yağışı nedeniyle yarın planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

Erdek ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarının pazartesi ve salı günlerinde de devam etmesi ihtimali üzerine ada hatlarında sefer olasılığının düşük olduğu belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale Boğazı, yoğun 'kar' nedeniyle 'gemi' geçişlerine kapatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.