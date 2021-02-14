Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Çanakkale'de kar nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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