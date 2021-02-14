Çanakkale'de kar nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?