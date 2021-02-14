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Haberler Çanakkale Çanakkale'de kar nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

'de kar nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

'de kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak. Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Çanakkale'de kar nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi
AA

14.02.2021, 13:48

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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