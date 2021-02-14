Çanakkale’de kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Çanakkale'nin yüksek kesimleri ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü 142. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, Çanakkale-İzmir Karayolunda tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor. Kent merkezi, ana yollar ve köy ulaşımlarında aksama yaşanmazken, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerine devam ediyor.





ADA SEFERLERİ İPTAL

Yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri ise iptal edildi.





KAR KALINLIĞI 7 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise kent merkezinde kar kalınlığının 7 santimetreye ulaştığı bildirildi. Çanakkale'deki kar yağışının 16 Şubat Salı gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.



