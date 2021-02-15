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Haberler Çanakkale Çanakkale’de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı

’de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı

’de, önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 17 santimetreye ulaşırken, ekiplerin zorlu mesaisi aralıksız devam ediyor.

Çanakkale’de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı
DHA

15.02.2021, 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021, 10:58

Çanakkale'nin yüksek kesimleri ve ilçelerinde önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi dururken, yüksek kesimlerde devam ediyor. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü 142. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, Çanakkale-İzmir Karayolunda tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.



Kent merkezi, ana yollar ve köy ulaşımlarında aksama yaşanmazken, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerine devam ediyor.

ADA SEFERLERİ İPTAL
Yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Önceki akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.



KAR KALINLIĞI 17 SANTİMETREYE ULAŞTI
Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise kent merkezinde kar kalınlığının 17 santimetreye ulaştığı bildirildi. Çanakkale'deki kar yağışının 16 Şubat Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.



'DUR YOLCU' YAZISI KARDAN GÖRÜNMÜYOR
Çanakkale kara ve deniz savaşlarının en önemli sembollerinden biri olan ve Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü dağ yamacında bulunan 'Dur yolcu' yazısı da beyaza büründü. Yerli ve yabancı turistlerin feribot geçişlerinde fotoğrafını çektiği sembol, birkaç gün boyunca kardan görünemeyecek.

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