Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gökçeda'da yaşayan 89 ve 76 yaşlarındaki 2 kişinin dün, 65 yaşındaki bir kişinin ise bugün sabaha karşı rahatsızlandığı belirtildi.
Her 3 vatandaşın da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Gökçeada'da rahatsızlanan 3 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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