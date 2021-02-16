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Haberler Çanakkale Gökçeada'da rahatsızlanan 3 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü

'da rahatsızlanan 3 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle 'ye götürüldü

Kar yaşığı ve kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. , 'da rahatsızlanan 3 kişinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle 'ye götürüldüğünü bildirdi.

Gökçeada'da rahatsızlanan 3 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü
AA

16.02.2021, 12:14

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gökçeda'da yaşayan 89 ve 76 yaşlarındaki 2 kişinin dün, 65 yaşındaki bir kişinin ise bugün sabaha karşı rahatsızlandığı belirtildi.

Her 3 vatandaşın da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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