Gökçeada'da rahatsızlanan 3 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gökçeda'da yaşayan 89 ve 76 yaşlarındaki 2 kişinin dün, 65 yaşındaki bir kişinin ise bugün sabaha karşı rahatsızlandığı belirtildi.

Her 3 vatandaşın da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.