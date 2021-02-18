Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde Köy Muhtarı Mehmet Şakar'ın büyükbaş hayvan işletmesinde saat 20.00 sularında elektrik kablolarının metal çatıya teması iddiası ile işletmede bulunan 5 süt ineği ile 3 buzağı telef oldu.Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu
İşletmesindeki hayvanlarının telef olduğunu gören Köy Muhtarı Mehmet Şakar, fenalık geçirmesi sonucu Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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