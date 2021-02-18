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Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, bir hayvan işletmesinde 5 inek ile 3 buzağı elektrik çarpması sonucu telef oldu. İşletmesindeki hayvanlarının telef olduğunu gören Köy Muhtarı Mehmet Şakar, fenalık geçirmesi sonucu Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA 18.02.2021, 23:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021, 00:01