  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu

’de elektrik çarpan inekler telef oldu

’nin ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, bir hayvan işletmesinde 5 inek ile 3 buzağı elektrik çarpması sonucu telef oldu. İşletmesindeki hayvanlarının telef olduğunu gören Köy Muhtarı Mehmet Şakar, fenalık geçirmesi sonucu Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu
İHA

18.02.2021, 23:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021, 00:01

Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde Köy Muhtarı Mehmet Şakar'ın büyükbaş hayvan işletmesinde saat 20.00 sularında elektrik kablolarının metal çatıya teması iddiası ile işletmede bulunan 5 süt ineği ile 3 buzağı telef oldu.

Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu

İşletmesindeki hayvanlarının telef olduğunu gören Köy Muhtarı Mehmet Şakar, fenalık geçirmesi sonucu Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.