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Haberler Çanakkale Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı

'de, ekiplerince can salıyla denize bırakılan 13 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçesi açıklarında bir can salı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk kara sularına bıraktığı, çeşitli ülkelere mensup 13 sığınmacı kurtarıldı.

Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

19.02.2021, 11:33

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilerek, ölüme terk edilen can salı içerisindeki toplam 13 kaçak göçmeni kurtardı.

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