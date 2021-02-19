Haberler Çanakkale Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince can salıyla denize bırakılan 13 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvacık ilçesi açıklarında bir can salı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk kara sularına bıraktığı, çeşitli ülkelere mensup 13 sığınmacı kurtarıldı.