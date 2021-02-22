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Haberler Çanakkale Dev konteyner gemisi "MSC Viviana" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dev konteyner gemisi "MSC Viviana" 'ndan geçti

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Liberya bandıralı "MSC Viviana" 'ndan geçti.

Dev konteyner gemisi MSC Viviana Çanakkale Boğazı'ndan geçti
AA

22.02.2021, 10:46

Kocaeli'nin Yarımca Limanı'na gitmek üzere Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan yola çıkan 399 metre uzunluğunda ve 187 bin 587 groston ağırlığındaki gemi, boğaz geçişini tamamladı.

Boğaz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörlerinin refakat ettiği konteyner gemisinin seyri sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapalı tutuldu.

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