Hacıkasım köyünde ikamet eden Alaattin Sunar (63) ve İsmail B. (42) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. İsmail B. av tüfeği ile Alaattin Sunar'ı evine yakın bir mevkide vurdu.
Olay sonrası ikamet ettiği eve kendini kapatarak teslim olmamakta direnen cinayet zanlısı İsmail B.'yi jandarma ekipleri eve sis bombası atarak etkisiz hâle getirdi. Cinayet zanlısı İsmail B. jandarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu gözaltına alındı. Alaattin Sunar'ın cansız bedeni Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cinayet sonrası eve kapanan zanlı sis bombasıyla etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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