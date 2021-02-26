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Haberler Çanakkale Gökçeada açıklarında alabora olan teknede bulunan 5 kişi dalgaların arasında kayboldu!

açıklarında alabora olan teknede bulunan 5 kişi dalgaların arasında kayboldu!

açıklarında alabora olan teknedeki 2 kişiyi arama çalışmalarında kritik süreç devam ediyor. Son dakika bilgisine göre, yüzerek karaya çıkan iki kişinin ardından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gece görüşlü helikopterler ve sahil güvenlik saatlerdir kayıp 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Gökçeada açıklarında alabora olan teknede bulunan 5 kişi dalgaların arasında kayboldu!
İHA

27.02.2021, 01:47

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarında saatler hızla ilerliyor.

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