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Gökçeada açıklarında alabora olan teknede bulunan 5 kişi dalgaların arasında kayboldu!

Gökçeada açıklarında alabora olan teknedeki 2 kişiyi arama çalışmalarında kritik süreç devam ediyor. Son dakika bilgisine göre, yüzerek karaya çıkan iki kişinin ardından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gece görüşlü helikopterler ve sahil güvenlik saatlerdir kayıp 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.