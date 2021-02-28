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Acı bekleyiş

Gökçeada’da fiber tekne battı. Off Road şampiyonu öldü, kayıp 2 komutan aranıyor

Acı bekleyiş

28.2.2021

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında önceki akşam saat 18.30 sıralarında içerisinde balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknenin sahibi Off Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılırken, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıktı. Kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları devam ediyor.

■ SUAT SALGIN

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