Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, henüz belirlenemeyen nedenle madende göçük meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Göçük altında kalan 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.
01.03.2021, 17:55 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021, 18:47
Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, henüz belirlenemeyen nedenle madende göçük meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Göçük altında kalan 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Çanakkale'de maden ocağında göçük: Bir işçi mahsur kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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