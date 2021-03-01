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Haberler Çanakkale Çanakkale'de maden ocağında göçük: Bir işçi mahsur kaldı

'de maden ocağında : Bir işçi mahsur kaldı

'nin ilçesinde bir maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Çanakkale'de maden ocağında göçük: Bir işçi mahsur kaldı
AA

01.03.2021, 17:55 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021, 18:47

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, henüz belirlenemeyen nedenle madende göçük meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Göçük altında kalan 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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