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’de sahte içki operasyonu

KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı ve merdiven altı sahte içkiler ele geçirildi.

Çanakkale’de sahte içki operasyonu
İHA

02.03.2021, 15:08

Çanakkale merkeze bağlı Karacaören köyünde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ve koordinesinde Kaçakçılık Büro Amirliği görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda S.K isimli şahsın kiralık olarak kullandığı araçta ve adreslerinde yapılan aramalar sonucunda 500 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı ve merdiven altı sahte alkolü içkiler, 200 adet Bulgaristan ülkesine ait alkollü içki bandrolü, 100 adet CL'lik rakı ibareli sahte TAKDP bandrolü, 12 adet kullanılmış bilyeli üzerinde Tekirdağ rakısı ibareleri bulunan şişe kapağı, 12 adet viski kapişonu, 5 adet Chivas Regal ibareli şişelere yapıştırılmak üzere kullanılan şişe üzeri yapıştırma etiketleri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatlarıyla ele geçirilen içkilere el konulurken, şüpheli S.K. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapılarak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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