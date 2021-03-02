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Haberler Çanakkale Göçük altında kalan maden işçisine ulaşılmaya çalışılıyor

altında kalan işçisine ulaşılmaya çalışılıyor

Son dakika... ’nin ilçesinde ocağında yaşanan göçükte toprak altında kalan işçi Baytimur’u (34) kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Göçük altında kalan maden işçisine ulaşılmaya çalışılıyor

02.03.2021, 17:04

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın Köyü Döşemedere mevkisinde bulunan kurşun madeninde dün saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi. İşçi Gazi Baytimur, toprak altında kaldı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, Baytamur'u kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. Toprağın yumuşak olması nedeniyle zaman zaman kaymalar meydana gelen bölgede UMKE, AFAD ve 112 ekipleri hazır bekletiliyor.



Yaklaşık 7 metre derinliğindeki göçükte son 1,5 metreye ulaşıldığı bildirildi.

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