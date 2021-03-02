Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın Köyü Döşemedere mevkisinde bulunan kurşun madeninde dün saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi. İşçi Gazi Baytimur, toprak altında kaldı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, Baytamur'u kurtarma çalışmaları bugün de devam etti. Toprağın yumuşak olması nedeniyle zaman zaman kaymalar meydana gelen bölgede UMKE, AFAD ve 112 ekipleri hazır bekletiliyor.
Yaklaşık 7 metre derinliğindeki göçükte son 1,5 metreye ulaşıldığı bildirildi.
Göçük altında kalan maden işçisine ulaşılmaya çalışılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.