Gökçeada'da Astsubay Toykuyu'yu arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off-Road Türkiye Şampiyonları'ndan Kenan Çarpışantürk'e ait 'Çarpışantürk-1' isimli fiber tekne ile geçen cuma günü balık tutmak için denize açıldı. Alabora olan tekneden 2 uzman erbaş, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Teknenin sahibi Kenan Çarpışantürk'ün kazadan yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un da cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından kazadan 3 gün sonra bulundu. Halen kayıp olan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları ise 6'ncı gününde devam ediyor. Arama çalışmalarını, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 uçak, 1 helikopter ve yüzer unsurlar ile dalış ekiplerinin yanı sıra, AFAD ekipleri ve jandarma komandolar sürdürüyor.

Gökçeada'da çalışmalar 4'üncü gününde! Jandarma trafik tim komutanını aramalar sürüyor

Bulut’un cansız bedenine ulaşıldı