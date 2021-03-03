Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nikah törenlerinde de değişikliğe sebep oldu.
Yüksek riskli bölgelerde 50 kişiyi ve 1 saat süreyi geçmemek kaydıyla nikah törenlerine izin verildi.
Hakan Yavuz - Berivan Kader Alan çiftinin nikah töreni yeni normalleşme koşullarına uygun olarak Çan Belediyesi nikah salonunda kıyıldı.
Normalleşme sonrası Çan’da ilk nikah kıyıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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