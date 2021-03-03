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Haberler Çanakkale Normalleşme sonrası Çan’da ilk nikah kıyıldı

Normalleşme sonrası ’da ilk kıyıldı

’nin ilçesinde kontrollü normalleşme döneminin ilk nikahı kıyıldı. Hakan Yavuz - Berivan Kader Alan çiftinin töreni yeni normalleşme koşullarına uygun olarak belediye nikah salonunda gerçekleştirildi.

Normalleşme sonrası Çan’da ilk nikah kıyıldı
İHA

03.03.2021, 19:00

Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar nikah törenlerinde de değişikliğe sebep oldu.

Yüksek riskli bölgelerde 50 kişiyi ve 1 saat süreyi geçmemek kaydıyla nikah törenlerine izin verildi.

Hakan Yavuz - Berivan Kader Alan çiftinin nikah töreni yeni normalleşme koşullarına uygun olarak Çan Belediyesi nikah salonunda kıyıldı.

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