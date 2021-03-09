Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde 7 coğrafi bölgeden 7 Türk bayrağını Çanakkale'de buluşturmak amacıyla 'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' projesi hayata geçirildi.
18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek Türk bayrağı Çanakkale'ye ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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