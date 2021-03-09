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Haberler Çanakkale 18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek Türk bayrağı Çanakkale'ye ulaştı

18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek Türk bayrağı 'ye ulaştı

Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve  nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ‘Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak’ projesi kapsamında, temsil eden Türk bayrağı, Çanakkale’ye ulaştı.

18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek Türk bayrağı Çanakkale'ye ulaştı
DHA

09.03.2021, 18:05

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde 7 coğrafi bölgeden 7 Türk bayrağını Çanakkale'de buluşturmak amacıyla 'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' projesi hayata geçirildi.

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