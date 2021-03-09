Haberler Çanakkale 18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek Türk bayrağı Çanakkale'ye ulaştı

18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek Türk bayrağı Çanakkale'ye ulaştı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ‘Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak’ projesi kapsamında, Marmara bölgesini temsil eden Türk bayrağı, Çanakkale’ye ulaştı.