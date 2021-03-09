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Haberler Çanakkale Rus donanmasının tanker gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus donanmasının tanker gemisi, ’ndan geçti

'ndan geçen akaryakıt yüklü 'na ait 'IMAN' isimli tanker, ’ne doğru yol aldı. Tankere boğazlardan geçişi sırasında unsurları eşlik etti.

Rus donanmasının tanker gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
DHA

09.03.2021, 17:33

Rus Donanması'na ait 105 metre boyunda ve 3 bin 359 groston ağırlığındaki 'IMAN' adlı tanker, bugün saat 12.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Boğazın en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçen askeri tanker, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Akaryakıt taşıdığı öğrenilen tankere boğazlardan geçişi sırasında Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti.

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